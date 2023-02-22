الامارات | فان دايك يقرّ بـ"مهمة شبه مستحيلة" لليفربول في مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنكليزي الوصيف اليوم أن فريقه تنتظره مهمة "شبه مستحيلة" لمواصلة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداة الخسارة أمام ضيفه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب 2-5 في ذهاب دور ثمن النهائي.

وتقدم رجال المدرب الألماني يورغن كلوب 2-صفر في "أنفيلد" أمس، لكن شباكهم استقبلت بعد ذلك خمسة أهداف بمواجهة حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة القارية الأم (14 مرة)، فتلقوا أكبر خسارة في عقر دارهم على الساحة الأوروبية.

وقال فان دايك عن مباراة الإياب في العاصمة الاسبانية في 15 مارس المقبل: "تنتظرنا مهمة شبه مستحيلة في مدريد في غضون ثلاثة أسابيع، ولكن عندما يحين الوقت، سنركز وسنبذل قصارى جهدنا لتمثيل النادي بأفضل ما نستطيع". وأضاف "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو مشاهدة ما حصل والتعلم منه والتأكد من عدم حدوثه في المباراة التالية، وهي أمام كريستال بالاس (السبت في الدوري ضمن منافسات المرحلة 25). يبدو الأمر سهلاً للغاية ولكنه ليس كذلك، هذه الحقيقة الصعبة".