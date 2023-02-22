مرتضى 1 - الجبلاية 0 .. التظلمات تنصف الزمالك في أزمة القيد.. والأبيض يتسلم كارنيهات الثلاثي الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أسُدل الستار على أزمة قيد صفقات الزمالك الشتوية، بعدما وافقت لجنة التظلمات بالجبلاية، على إتمام الإجراءات.

وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات، أن اللجنة ألزمت الجبلاية بإتمام إجراءات قيد لاعبي الزمالك الجدد، الذين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد تعليق قيدهم بسبب عدم تسديد المستحقات المالية المتأخرة على القلعة البيضاء.

وشدد رئيس لجنة التظلمات، على أنه أبلغ مسئولى الجبلاية بأن إتمام إجراءات قيد صفقات الزمالك الشتوية مرهون بسداد النادي اليوم، قيمة رسوم قيد اللاعبين الجدد إلى اتحاد الكرة سواء نقدا أو بشيك مقبول الدفع.

وفي سياق متصل، تسلم مسؤولو نادي الزمالك "الكارنيهات الخاصة" بالثلاثي محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسي المنضمين حديثًا للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما تواجد مرتضى منصور، رئيس النادي وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين وأحمد إبراهيم المدير المالي، في اتحاد الكرة وتم دفع الرسوم الخاصة بالثلاثي.

وتم قيد اللاعبين محليًا وإفريقيًا بشكل رسمي وإرسال خطاب للكاف بتوضيح الأمر برمته بعد انتهاء فترة القيد الخاصة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الأزمة قد بدأت بعدما قيد نادي الزمالك صفقاته على نظام الانتقالات "TMS" قبل دقائق من غلق باب الانتقالات الشتوية ولكن اتحاد الكرة رفض إصدار البطاقات لوجود مديونية على النادي الأبيض.

وبعد أيام أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تلقى الرد الخاص من الفيفا بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، تم إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.

أول تحرك من الزمالك

من جانبه، أرسل نادي الزمالك شيكات "لحامله" لاتحاد الكرة وهي عبارة مستحقات لدى النادي الأبيض لدى بعض الجهات من أجل أن يحصلها مسئولو الجبلاية.

وأضاف مصدر، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن الشيكات تقرب الأزمة من الحل نهائياً بقيد الصفقات الجديدة وإسدال الستار على القصة.