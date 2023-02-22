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شوط سلبى بين المقاولون العرب وفيوتشر فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بين المقاولون العرب  وفيوتشر بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر من منافسات الممتاز.

 

 

وجاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالى:-

 

حراسة المرمى : محمود أبو السعود 

 

 

خط الدفاع : فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا - أمير عابد 

 

خط الوسط : أحمد عاطف - أحمد الشيمي - محمد مجلى - عمر فتحى سافيولا 

 

 

خط الهجوم : ممادو نياس - جون أوكلى 

 

 

بينما جاء تشكيل فيوتشر على النحو التالى:- 

 

 حراسة المرمى : محمود حمدي 

 

خط الدفاع : محمود رزق - على الفيل - محمود شعبان - جوزيف نجويم 

 

 

خط الوسط : كريم نيدفيد - مهند لاشين - محمد رضا - محمد فاروق 

 

 

خط الهجوم : ناصر ماهر - عمر السعيد 

 

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 17 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 أخرى، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فيوتشر المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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