شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أمم إفريقيا مصر 2022 تشهد مولد ساديو مانى جديد في منتخب السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات نجم بايرن ميونخ، وقائد منتخب السنغال ساديو مانى، هو القدوة بين اللاعبين الشباب في بلاده وبات البعض يقلده في طريقة لعبه داخل الملب ومظهره الخارجي، وظهرت دلالة ذلك بقوة خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها مصر حاليا، حيث لاحظ الكثيرين من متابعى البطولة الشبة الكبير بين كابتن أسود التيرانجا سامبا ديالو لاعب وسط فريق دينامو كييف الأوكرانى تحت 19 سنة.

وظهر ديالو منذ انطلاق البطولة وخلال المباراة الأولى للسنغال أمام نيجيريا، ومباراة اليوم أمام موزمبيق، بنفس المظهر وطريقة اللعب الخاصة بساديو مانى، كما أنه يتقلد شارة القيادة لمنتخب بلاده مثلما القائد الأكبر والملهم لكل لاعبى الكرة السنغاليين في الوقت الحالي.

وسيتابع الجمهور المصري شبيه مانى في منتخب السنغال، خلال مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة التي تجمع بين مصر والسنغال السبت 25 فبراير.