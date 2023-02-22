شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثنائية حمدى وديانج لقيادة وسط الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي حمدي فتحي واليو ديانج لاعبي الأهلي من حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي خلال مباراته القادمة ضد صن داونز يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغاب حمدي فتحي عن المشاركة في مباراة أسوان الأخيرة بالدوري لحساب مروان عطية الذي شارك أساسيا، فيما لعب ديانج أساسيا، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني من عمر المباراة.

ويحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء تدوير في تشكيل الفريق الأحمر ، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة لكل اللاعبين.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن عزز صدارته لبطولة الدوري، وأظهر اللاعبون أداءً مميزًا للغاية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه سعيد للغاية بالحضور المميز لجماهير الأهلي في المدرجات، وهو ما منح اللاعبين دوافع كبيرة، انعكست على ما قدموه خلال اللقاء.

وأضاف: «خلال الساعات الماضية تحدثت مع اللاعبين عن الأخطاء التي وقعت في لقاء الهلال السوداني، وعملنا على علاجها، ونتعامل مع كل مواجهة بشكل مختلف ومستقل، وكان من المهم أن نحقق الفوز في الدوري لأنها بطولة مهمة لنا».

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، بعدما سجل 3 أهداف وحصل على عدة فرص لمضاعفة النتيجة، إلى جانب تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء، وهو ما يعتبره إيجابيًّا للغاية، قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر أن المباراة كانت فرصة للاستمرار في تدوير مشاركة اللاعبين، بعدما دفع بـ6 تغييرات في المباراة، وذلك لمنح الفرصة وتجهيز الجميع في ظل تلاحم المباريات، وأنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق.

وشدد على أن كل اللاعبين في حسابات الجهاز الفني، وأنه بشكل شخصي لا يمكن أن يستبعد لاعبًا من المشاركة في المباريات بسبب إهدار الفرص، وهو الأمر الذي يعتبره جزءًا من كرة القدم.

وأشاد المدير الفني بما قدمه اللاعبون، خاصة المجموعة التي شاركت في الشوط الثاني، ومنهم شادي حسين، فيما أكد أن الفريق يعمل بشكل مستمر على علاج أي أخطاء والسعي نحو تحقيق الانتصارات.