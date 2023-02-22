شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يتلقى خبر سار قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تين هاج خبر سار قبل مواجهة برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.



وأصبح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد انتوني جاهز لخوض مباراة برشلونة القادمة في بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد للعودة إلى مباريات الدوري الأوروبي مرة أخرى.

وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن مواجهات الدوري الإسباني الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وسوف تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على قنوات بين سبورتس.