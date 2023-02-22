الامارات | جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تلهم نخبة جديدة من المبدعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الإنجازات العربية الرياضية التي تحققت في عام 2022، وفي مقدمتها التنظيم الرائع لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والنتائج الكبيرة التي حققتها المنتخبات العربية في البطولة وفي مقدمتها وصول منتخب المغرب إلى دور نصف النهائي للبطولة كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور المتقدم في تاريخ البطولة.

وأكد مطر الطاير رئيس مجلس الأمناء، أن الجائزة تتابع وتثمن الإنجازات العربية في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات وسيكون الجميع مرشح للتنافس للفوز بفئات الدور الثانية عشرة، وقد كانت الحصيلة العربية في نهائيات كأس العالم 2022، مشرّفة سواء على مستوى التنظيم والتعامل مع المنتخبات المشاركة والجماهير الكبيرة والإعلام العالمي في جميع تفاصيل البطولة، وكذلك على مستوى أداء المنتخبات العربية وخصوصا المنتخب المغربي الشقيق الذي حقق نتائج رائعة وتاريخية، وننتظر إبداعات عربية فردية وجماعية ومؤسسية في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الجائزة، في تشكيلته الجديدة الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي برئاسة مطر الطاير رئيس مجلس الأمناء، بحضور خالد علي بن زايد نائب رئيس المجلس، والأعضاء: الدكتور حسن مصطفى، ومصطفى براف، وعايشه غراد علي، وأحمد مساعد العصيمي، ومنى بوسمرة، والدكتور خليفة الشعالي، وموزة المري أمين عام الجائزة، وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وأكد رئيس مجلس الأمناء خلال الاجتماع أن عام 2022 كان عاما مميزا للرياضة العربية وخصوصا كرة القدم وأن الجائزة تثمن وتدعم المبدعين وتكرّمهم تقديرا لإنجازاتهم وجهودهم الكبيرة وتحفيزا لجميع الرياضيين على السير في نهج الإبداع الذي يتطلب موهبة كبيرة وتخطيط علمي وعملا دؤوبا ومثابرة لتحقيق الأهداف التي يشكل شعار «لا للمستحيل» محورا لها.

واطلع مجلس الأمناء على سير عملية الترشح للدورة الثانية عشرة التي فتح باب الترشح فيها مطلع شهر أبريل الماضي ويستمر حتى يوم 31 أغسطس 2023، وتم تحديد فترة الإنجازات المؤهلة للتنافس للفوز بفئاتها، وهي الفترة من 16 سبتمبر 2021 وحتى 31 أغسطس 2023، وحدد موعد تكريم الفائزين ليكون خلال شهر يناير 2024، والتأكيد على استمرار فتح الباب أمام مشاركة الجمهور في التصويت على اختيار الفائزين من فئة الناشئين الستة المرشحين للمرحلة النهائية حيث يكون لتصويت الجمهور نسبة 50% من النتيجة النهائية ويكون لقرار لجنة التحكيم نسبة 50% من النتيجة النهائية.