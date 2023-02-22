شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يدرس مباريات المقاولون ويحذر من صعوبة مواجهة الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشري المدير الفني لفاركو على دراسة مباريات المقاولون العرب بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل بحثاً عن استعادة الانتصارات في الدوري في اللقاء المقرر له السادسة مساء الأربعاء الأول من مارس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري

من جهته حذر طارق العشرى، المدير الفني لفاركو، لاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون العرب، وأكد العشرى للاعبيه أن لاعبى ذئاب الجبل سيقاتلون للخروج بالثلاث نقاط في ظل تقديمهم موسم متميز .

وجاء تعادل فاركو مع حرس الحدود ليوقف سلسلة الانتصارات التي حققها العشري منذ توليه المسئولية الفنية للفريق البرتقالى خلفاً لإيهاب جلال.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشري مع فاركو، فاز على المصري البورسعيدي بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد في المباراة الماضية، التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى 8مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 17 هدف.