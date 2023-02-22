شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يكرر فوزه على لبنان فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب مصر لكرة القدم النسائية بهدفين مقابل هدف على نظيره اللبناني، فى المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين اليوم الأربعاء، على مجمع فؤاد شهاب بجونيه، وأحرز هدفي منتخب مصر سارة اسماعيل سيلجادو وحلا مصطفى.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الأولى بنفس النتيجة، وأحرزت سارة سيلجادو وسارة عصام هدفي المنتخب المصري في المباراة الأولى.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية محمد كمال مديرًا فنيًا، إسراء أسامة مدربًا عامًا، محمد عرفات مدربًا لحراس المرمى، إيمان كمال رئيس الجهاز الطبي، ميريت مونيس أخصائي العلاج الطبيعي، سالم حنيش محلل الأداء وسونيا سيد إدارى المنتخب، ويرأس البعثة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتأتي زيارة المنتخب المصري للكرة النسائية للأراضي اللبنانية، تلبية لدعوة الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لخوض المواجهتين الوديتين وتضم القائمة كلا من: مها الدمرداش، أمينه أحمد، ماجدة أحمد، إنجي عطية، شروق السيد، إيمان حسن، ندى عماد، مهيرة علي، مايا إيهاب، منار السيد، أميرة محمد، سارة إسماعيل، دنا كريم، أمنية سمير، ملك تامر، سالي منصور، شهد مكرم، نورا خالد، ساره عصام، حالا مصطفى، نادية رمضان، منة طارق، سوزانا مسعد وعهد طارق.