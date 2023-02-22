شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة أيمن يونس نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفت اليوم الأربعاء شقيقة أيمن يونس نجم الزمالك السابق وتشيع الجنازة من مسجد دريم في الرابعة عصر اليوم.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

أيمن يونس أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين ويمتلك مسيرة كروية كبيرة داخل النادي سواء كلاعب أو عضو مجلس إدارة أو مسئول بفريق الكرة، وبدأ مشواره مع كرة القدم عام 1980، داخل القلعة البيضاء ولعب حتى عام 1994 وشارك خلال هذه الفترة فى الدوري السعودي لمدة 3 مواسم بأندية الرائد وأحد.

ويمتلك أيمن يونس أرقام خاصة فى مسيرته كلاعب حيث يعد الوحيد الذي شارك رسميا في 11 مركز داخل المستطيل الأخضر في مباريات مختلفة سواء مع المنتخب الوطنى أو الزمالك، رغم مشاركته بشكل أساسي فى مركز وسط الملعب لكنه شغل كافة المراكز داخل الملعب بما فيها حراسة المرمي فى واقعة شهيرة عندما شارك كحارس أمام الترسانة فى مباراة الدوري موسم 1988 لمدة 40 دقيقة كاملة من المباراة بعد إصابة الحارس الأساسي، كما ويعتبر صاحب أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري بعدما أحرزه في الثانية 11 من عمر مباراة الزمالك أمام نادي السويس.

وحقق أيمن يونس عدة بطولات خلال مشواره الكروي مع نادي الزمالك، وأحرز درع الدوري العام 4 مرات أعوام: 88 - 84 - 92 - 93 وحصل لقب كأس مصر موسم 88 وكأس افريقيا أعوام 93 و 84 و 83 وكذلك كأس الأفرو آسيوي عام 87

على صعيد المنتخب الوطني، شارك أيمن يونس، في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب عام 1988 وأحرز هدفين فى شباك منتخبي الكاميرون والسنغال، وعقب الاعتزال اتجه لمجال التحليل الكروي عبر العديد من القنوات الفضائية بداية من عام 1996، وامتاز بأراءه القوية والعميقة ليطلق عليه لقب الفيلسوف نظرا لقدرته علي توصيل المعلومة بطريقة فريدة.

وأطلق مايكل سميث، المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، لقب الفيلسوف على أيمن يونس، مؤكداً أنه يمتلك أسلوبا فلسفيا متحررا للتنقل بين خطوط الملعب والتحول للهجوم بشكل مرعب لأى دفاع وقال عنه إنه لاعب فريد من نوعه. وقال الشيخ طه إسماعيل نجم الأهلى الأسبق عن أيمن يونس، جعل من التحليل فنا فلسفيا راقيا بخيال مختلف، ويمتلك قاموسا لغويا وثقافة متعددة مثيرة للمشاهدين.

وتولي أيمن يونس العديد من المناصب الإدارية داخل نادي الزمالك وكذلك اتحاد الكرة ، حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة في الزمالك عام 2013 - 2014 ، وشارك كعضو في مجلس اتحاد الكرة خلال الفترة من 2004 وحتي 2012 والتي حصل خلالها المنتخب علي 3 بطولات أمم افريقيا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.