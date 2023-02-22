7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء ، العديد من الرياضة المصرية ويأتي في مقدمتها لجنة التظلمات توافق على قيد صفقات الزمالك الشتوية، ومحمد الننى: أشكر الرئيس السيسى وفخور بإقامة المعرض الرياضى بمصر، وتأجيل دورة الألعاب الأفريقية "أكرا 2023" إلي العام المقبل .
لجنة التظلمات توافق على قيد صفقات الزمالك الشتوية
أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية، أنه أخطر مجلس الإدارة بقرار اللجنة بشأن أزمة قيد صفقات الزمالك الشتوية.
وصلت قيمة المستحقات التي سددها الزمالك لاتحاد الكرة إلى 10 ملايين جنيه آخرها 3 ملايين جنيه تم تسليمها قبل قليل في حساب الاتحاد رسوم قيد الصفقات الشتوية