7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء ، العديد من الرياضة المصرية ويأتي في مقدمتها لجنة التظلمات توافق على قيد صفقات الزمالك الشتوية، ومحمد الننى: أشكر الرئيس السيسى وفخور بإقامة المعرض الرياضى بمصر، وتأجيل دورة الألعاب الأفريقية "أكرا 2023" إلي العام المقبل .

لجنة التظلمات توافق على قيد صفقات الزمالك الشتوية

أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية، أنه أخطر مجلس الإدارة بقرار اللجنة بشأن أزمة قيد صفقات الزمالك الشتوية.