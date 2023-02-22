شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى غداً استعداداً لمواجهة صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه غداً الخميس استعداداً لمباراة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن عمرو السولية نفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد في السمانة، وشارك في التدريبات الجماعية مع فريق الشباب، ومن المقرر أن يشارك في المران الجماعي بشكل طبيعى استعداداً لصن دوانز.

وأكد أبو عبلة أن جميع لاعبي الأهلي سيتواجدون في التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل طبيعي، باستثناء أكرم توفيق وكريم فؤاد حيث يعانيان من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ويواصلان برامجهما التأهيلية، مشددًا على أن اللاعبين يساعدان الجهاز الطبي بشكل رائع بفضل التزامهما بتطبيق البرامج التأهيلية، وأشاد بعزيمتهما وإصرارهما على التعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في المباريات.

حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد والتي أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة ، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.