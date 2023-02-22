القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال إفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، لمواجهة الترجى التونسي المقرر لها السادسة مساءا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس غدا الخميس استعداداً لمواجهة الترجى في دورى أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والترجى التونسى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

حصل الزمالك على أول نقطة فى مجموعته الأفريقية، ليظل فى المركز الثالث متساويا مع المريخ الرابع، بنفس رصيد النقاط والأهداف، ويتصدر الترتيب الترجي التونسي برصيد 6 نقاط بينما يحل شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثانى بـ 3 نقاط.

يذكر أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، سعياً لتحسين موقفه في المجموعة.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.