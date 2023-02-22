شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس سير ذاتية لمدربين أحمال أجانب لضمهم لجهاز فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو الزمالك العديد من السير الذاتية لأكثر من مدرب أحمال برتغالى خلال الفترة الحالية تمهيداً لضمهم لجهاز فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، فضلاً عن البحث عن محلل أداء للاعبين.

وينتظر مسئولو الزمالك، انتهاء مباراة الفريق الأبيض والترجى التونسى المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا لاتخاذ القرار النهائي، بالتعاقد مع مدرب أحمال برتغالى ومحلل أداء.

في سياق مختلف يدرس فيريرا عودة محمد أشرف روقا لوسط الزمالك أمام الترجى التونسى، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لتأمين منطقة الوسط بلاعب ثالث بجانب الثنائى نبيل دونجا وسيف جعفر.

ويرغب فيريرا فى الحفاظ على منطقة وسط الملعب واللعب بثنائى هجومى خلف التونسى سيف الدين الجزيرى لمساعدة الخط الخلفى بالإضافة لقطع الكرات وتسليمها لخط الهجوم فى أسرع وقت، خاصة فى الشوط الأول المتوقع أن يشهد هجوما من الفريق الضيف بغية إحراز هدف مبكر يربك حسابات الجهاز الفنى للفريق الأبيض.

كان فيريرا استعان بمحمد أشرف روقا فى نهاية الشوط الثانى لمباراة الفريق الأخيرة أمام المريخ السودانى فى الجولة الثانية للبطولة والتى أقيمت الجمعة الماضية بليبيا وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين،ويعلم الجهاز الفنى للزمالك ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الترجى خاصة وأن أى نتيجة غير الفوز أو التعادل على أقل تقدير ربما تعنى خروج الفريق من دور المجموعات .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بالتساوى مع المريخ السودانى صاحب المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل مع المريخ ، بينما خسر أولى مبارياته أمام شباب بلوزداد الجزائرى باستاد القاهرة بهدف مقابل لا شىء.