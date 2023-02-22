شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دورة الألعاب الأفريقية "أكرا 2023" إلي العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت تقارير صحفية ، أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية بالعاصمة الغانية أكرا 2023 أعلنت عن تأجيل الدورة إلى العام المقبل 2024.

ونشرت صحيفة سيتي سبورت الغانية تقرير لها ، تؤكد إن دورة الألعاب الإفريقية التي كان مقرر عقدها في الفترة من 4 إلى 19 أغسطس من هذا العام تقرر تأجيلها إلى عام 2024 بعد تعثرجهود غانا لاستضافة دورة الألعاب في وقتها المحدد بسبب أمور متعلقة بحقوق التسويق التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا واتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية.

وقال الدكتور كواكو أوفوسو أساري رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية ، إن "الاسم سيكون هو نفسه مثل ماحدث مع طوكيو 2020 وأقيمت في عام 2021 ، لذا سنظل نحتفظ بهذا الاسم ، مضيفا "دورة الألعاب ستظل تسمى "أكرا 2023" كما هو مخطط في البداية ، وأكد أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لدورة الألعاب الإفريقية قريبًا في عام 2024".

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية ، أن هذا التأجيل سوف تستغله غانا للاستعداد بشكل مناسب لدورة الألعاب.