شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد 10 ملايين جنيه لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قيمة المستحقات التي سددها الزمالك لاتحاد الكرة إلى 10 ملايين جنيه آخرها 3 ملايين جنيه تم تسليمها قبل قليل في حساب الاتحاد رسوم قيد الصفقات الشتوية، وقبلها كان النادي الأبيض سدد 7 ملايين جنيه على دفعتين (4 ملايين كاش، و3 ملايين بشيك قابل الصرف).

وتواجد مندوب من الزمالك في اتحاد الكرة قبل قليل لسداد رسوم قيد الصفقات الشتوية من اجل استخراج كارنيهات اللاعبين الثلاثة احمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة.

وكان المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أصدر قرارا بقبول قيد لاعبي الزمالك بشكل نهائي، على أن يسدد النادي، اليوم، رسوم قيدهم في اتحاد الكرة.

وكشف مصدر في لجنة التظلمات ان الأزمة تم حلها وفقا للمستندات التي تسلمتها اللجنة، واستنادا على رد الفيفا، بات من حق اتحاد الكرة اصدار حكم لصالح الزمالك في القضية والحكم بقيد صفقاته.

وعن هذا الحكم الذي ينصف الزمالك قال المصدر أن جميع لوائح الفيفا تعمل لصالح اللاعبين وتحكم لمصلحتهم وتراعى استمرار مسيرتهم الكروية وتضعها في المقام الأول.