شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بدورى الأبطال الإفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري المصري بإنتهاء مباراته مع أسوان والتي أقيمت عصر أمس الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة بحثاً عن خوض مباراة جديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية ..

س: ماهو موعد مباراة الأهلى وصن داونز؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: هل سيكون هناك حضور جماهيري في مباراة الاهلى وصن داونز ؟

ج: الاهلى حصل على موافقة أمنية بحضور عشرة الاف متفرج لمباراة الاهلى وصن داونز بدوري الابطال.

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة صن داونز ؟

ج: المارد الأحمر سيدخل معسكر مغلق الجمعة المقبلة يشهد جلسات مكثفة بين كولر واللاعبين بحثاً عن تصحيح المسار الافريقى.

س: ماذا فعل الأهلى في أخر ظهور بدوري الأبطال ؟

ج: خسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو فى الدقيقة 54، وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوى، وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة، بعدمات أجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر فى مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.

س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلى في دوري الأبطال ؟

ج: ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط

2_ الهلال السوداني - المركز الثانى - 3 نقاط

3- الأهلي - المركز الثالث - دون نقاط

4- القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الأهلى وصن دوانز ؟

ج: تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى وصن داونز، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.