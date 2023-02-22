القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

خسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو فى الدقيقة 54، وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوى، وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة، بعدمات أجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر فى مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وصن دوانز القناة الناقلة لمباراة الأهلى وصن دوانز تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى وصن داونز، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية. طاقم تحكيم أثيوبى لمباراة الاهلى وصن دوانز طاقم تحكيم أثيوبى لمباراة الاهلى وصن دوانز كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة التي ستجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يتولى الإثيوبي باملاك تيسيما القيادة التحكيمية للمباراة القوية المنتظرة بين الأهلي وفريق صن داونز .

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط

2_ الهلال السوداني - المركز الثانى - 3 نقاط

3- الأهلي - المركز الثالث - دون نقاط

4- القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط.