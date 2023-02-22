شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد جهود عماد حمدى أمام فيوتشر بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي عن مواجهة فيوتشر والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 3 مارس المقبل ، في إطار منافسات الأسبوع العشرين بمسابقة الدوري المحلي نتيجة تراكم البطاقات.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء غزل المحلة أمس والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتنص لائحة البطولة على غياب اللاعب لمدة مباراة واحدة في حال حصوله على ثلاث مباريات.

وشهدت مباراة الإسماعيلى والمحلة 3 حالات طرد من نصيب إيهاب سمير لاعب غزل المحلة (45+3)، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الإسماعيلى وعبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة فى الشوط الثانى.

وشهد اللقاء جدلا تحكيميا بعد اعتراض لاعبى المحلة على واقعة طرد إيهاب سمير، بجانب المطالبة بالحصول على ضربة جزاء إثر سقوط أحمد الشيخ فى منطقة جزاء الإسماعيلى.

واعترض المحلة أيضا على قرار احتساب هدف عماد حمدى بداعٍ وجود خطأ ضد حارس المحلة.

وتقدم الدراويش بهدف لعماد حمدي في الدقيقة 56، قبل أن يدرك زعيم الفلاحين التعادل بهدف (90+6) عن طريق البديل عبد الرحمن عاطف.

ورفع الإسماعيلي رصيده بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو" إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر كما ارتفع الغزل بقيادة مديره الفني عبد الباقي جمال عدد نقاطه إلى 27 نقطة في المركز السابع