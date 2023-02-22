شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي صدمة قوية قبل مواجهة مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يغيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي عن مواجهة الفريق أمام مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للعودة إلى مباريات الدوري الأوروبي مرة أخرى.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن مواجهات الدوري الإسباني الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وسوف تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على قنوات بين سبورتس.