«الأهلي يواجه صن داونز في دوري أبطال أفريقيا» .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه النادي الأهلي نظيره صن داونزالجنوب أفريقي يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر مباراة الهلال السوداني في أولي مبارياته بدوري المجموعات بهده دون رد في المباراة التي جمعتهما بأم درمان.

ومن المقرر أن يستضف النادي الأهلي نظيره صن داونز في تمام الساعة التاسعة على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ 32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط

2_ الهلال السوداني - المركز الثاني - 3 نقاط

3- الأهلي - المركز الثالث - دون نقاط

4- القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن دوانز

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلي وصن دوانز، كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة التي ستجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.