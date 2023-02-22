شكرا لقرائتكم خبر عن رد قوي من نونيز بعد إتهامه بالسخرية من الريال فى هدفه المثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الأورجواني داروين نونيز، مهاجم نادي ليفربول، على التعليق عن ما حدث فى مواجهة الأمس أمام ريال مدريد، وسقوط فريقه المدوية بالآنفيلد بنتيجة 2/5،ضمن منافسات ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.

وأعرب نونيز عن حزنه الشديد بسبب تلك الهزيمة الثقيلة، وتأزم موقف الفريق فى الصعود للدور ربع النهائي من منافسات البطولة، فعلى الرغم من إحراز اللاعب الهدف الإفتتاحي فى المباراة بطريقة أكثر من رائعة، إلا أن الأمور لم تسير كما يريد.

وأكد نونيز على أنه لم يقصد السخرية من ريال مدريد فى هدفه الذي سجله بكعب القدم بتلك المواجهة، حيث أوضح اللاعب أن التمريرة المرسلة من صلاح جاءت خلفه، لذلك قام بالتفكير فى هذا الخيار السريع.

وواصل نونيز أنه يحترم كثيرًا ريال مدريد ويقدره، ولكن سيقاتل مجددا مع ليفربول، على أمل إحداث الرومنتادا فى السنتياجو برنابيو بمواجهة وتحقيق المفاجأة.

ريال مدريد يضع قدما بربع النهائي

ويبدو أن ريال مدريد وضعه أحدي قدميه بهذا الفوز فى الدور ربع النهائي، الشئ الذي يمهد طريق الفريق للوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة، ومحاولة الحفاظ على لقبه القاري وتحقيق الخامسة عشر، الشئ الذي يزيد من تفوق الميرنجي وهيمنته على القارة الأوروبية.

موعد مواجهة الإياب بين ليفربول والريال

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم 15 مارس القادم، فى إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقلم المباراة فى الساعة العاشرة مساءل بتوقيت القاعرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.