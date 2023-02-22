شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يتحدث عن الخسارة القاسية من ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي فان دايك عن خسارة الفريق من نادي ريال مدريد الإسباني بخمسة اهداف مقابل هدفين.



وقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية الخسارة ليست جيدة والطريقة التي خسرنا بها من ريال مدريد في الذهاب لا تمنحنا فرصة في مدريد.



وأضاف فان دايك: لقد لعبنا ضد نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا ويمتلك لاعبين جيدين ويمكن معاقبتهم على تلك الأخطاء التي ارتكبناها.



وأكد أن الخسارة بنتيجة 2-5 ولدينا مهمة شبه مستحيلة في مدريد ولكن كرة القدم مليئة بالمعجزات ونأمل أن نتمكن من تحقيق معجزة.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوز هام على نظيره نادي ليفربول في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره نادي ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بخمسة اهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة ليفربول القادمة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي للعودة إلى مباريات الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي كريستال بالاس ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي كريستال بالاس يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي كريستال بالاس يوم السبت المقبل الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة.