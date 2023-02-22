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الامارات | طاقم تحكيم بولندي يدير "السوبر" بين العين والشارقة

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية "تويتر"، تعيين طاقم تحكيم بولندي بقيادة الحكم الدولي سيمون مارسينياك لإدارة مباراة كأس السوبر التي تجمع بين فريقي العين والشارقة المقررة السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وشهد الموسم الحالي ظهور الحكم الأجنبي في أربع مباريات، بواقع مباراتين في دوري أدنوك للمحترفين، ومثلهما في الكأس. وكان الحكم البرتغالي أرتور سواريز قاد لقاء العين والوحدة في الجولة السادسة للدوري، والحكم المجري تاماش بوجنار أدار مباراة الشارقة والوحدة، ضمن الجولة الثامنة وفي مسابقة كأس رئيس الدولة، وقاد مباراة الشارقة والوحدة في نهائي الكأس الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر، بينما أدار الحكم الدولي الإسباني جييرمو فيرنانديز مباراة شباب الأهلي والوحدة في دور الـ32.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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