«كل الموضوع إن أنا صدقت حلمي» .. محمد النني : فخور إني أقدم لاعب في أرسنال

الشارقة - اميمة ياسر - تحدّث محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، عن مسيرته مع ناديه اللندني التي لا تزال مستمرة لسبع سنوات، وذلك بعد الإعلان عن تمديد عدقه مع النادي الذي يتصدر حاليا الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك خلال فعاليات فعاليات افتتاح معرض سبورتس إكسبو في مركز معارض المنارة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء.

وقال النني: "الحمد لله أنا أقدم لاعب الآن في أرسنال.. ودي حاجة أنا فخوره بيها جدا.. لما يكون لاعب مصري هو أقدم لاعب في أرسنال دي حاجة تخليني فخور بنفسي".

وأضاف: "كل الموضوع إن أنا صدقت حلمي.. أنا واحد من عائلة بسيطة جدا من المحلة.. وفخور إني أقول كده.. لما وصلت لمكانتي دلوقتي لازم أفتكر تعني ومجهود أبي ووالدتي الله يرحمها وقبل ده كله توفيق ربنا ليا".

وتابع: "أنا صدقت حلمي وهفضل مكمل في الحلم ده".