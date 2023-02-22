شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستعيد جهود جابر كامل أمام المقاولون العرب بعد إنتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق فاركو بقيادة طارق العشري جهود لاعبه جابر كامل الظهير الأيسر للفريق في مباراة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء الأربعاء الأول من مارس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب جابر كامل عن صفوف فاركو فى مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف، وتعرض اللاعب للطرد فى مباراة البنك الأهلى التي فاز بها فاركو بهدف دون رد.

وجاء تعادل فاركو مع حرس الحدود ليوقف سلسلة الانتصارات التي حققها العشري منذ توليه المسئولية الفنية للفريق البرتقالى خلفاً لإيهاب جلال.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشري مع فاركو، فاز على المصري البورسعيدي بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد في المباراة الماضية، التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى 8مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 17 هدف.