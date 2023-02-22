شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام صن داونز فى التاسعة مساء السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد، والتى أقيمت عصر اليوم الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة، سجل ثلاثية المارد الأحمر محمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدى أفشة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 29 هدفا، وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والأسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى دورى الأبطال أمام صن داونز

وتقام مباراة الأهلى ضد صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

1- صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط

2_ الهلال السودانى - المركز الثانى - 3 نقاط

3- الأهلى - المركز الثالث - دون نقاط

4- القطن الكاميرونى - المركز الرابع - دون نقاط.

و

نز

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وصن دا

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى وصن داونز، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.