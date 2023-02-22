شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر تسديد رسوم قيد صفقات الزمالك الشتوية لاستخراج كارنيهات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو اتحاد الكرة في الدقائق القليلة المقبلة تواجد مندوب من الزمالك في مقر الاتحاد لسداد رسوم قيد الصفقات الشتوية من اجل استخراج كارنيهات اللاعبين الثلاثة احمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة.

وكان المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أصدر قرارا بقبول قيد لاعبي الزمالك بشكل نهائي، على أن يسدد النادي، اليوم، رسوم قيدهم في اتحاد الكرة.

وكشف مصدر في لجنة التظلمات ان الأزمة تم حلها وفقا للمستندات التي تسلمتها اللجنة، واستنادا على رد الفيفا، بات من حق اتحاد الكرة اصدار حكم لصالح الزمالك في القضية والحكم بقيد صفقاته.

وعن هذا الحكم الذي ينصف الزمالك قال المصدر أن جميع لوائح الفيفا تعمل لصالح اللاعبين وتحكم لمصلحتهم وتراعى استمرار مسيرتهم الكروية وتضعها في المقام الأول.