شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتفوق على بيراميدز بـ 6 انتصارات فى المواجهات المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي للنادي المصري، تاريخ مواجهات الفريق البورسعيدي مع بيراميدز وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، حيث تواجه الفريقان من قبل في 13 مباراة، فاز المصري في 6 مباريات، بينما فاز بيراميدز في مباراتين، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 21 هدفا مقابل 15 هدفا سجلها لاعبو بيراميدز.

في السابعة مساءً، يستضيف فريق المصري البورسعيدي، نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة وآخرها الهزيمة من سيراميكا بثلاثية نظيفة، وإجمالاً خاض المصري 18 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض الفريق السماوي 18 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

ويبحث حسام حسن عن حل أزمة النتائج المتراجعة خاصة في آخر 6 مباريات، والتي لم يحصد خلالها المصري أي انتصار بالدوري، وفي الوقت نفسه، يتمسك فريق بيراميدز بالفوز في تلك المباراة للإنقضاض على قمة جدول الدوري، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة إسكو كارا التوجولي في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.