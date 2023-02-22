شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أفريقيا الوسطى من الإسماعيلية: كرة القدم تجرى فى عروقنا.. وسنحارب للتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سباستيان نجاتو المدير الفنى لمنتخب أفريقيا الوسطى للشباب تحت 20 عام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء: بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية إن الهزيمة التي تلقاها فريقه في لقاء الجولة الافتتاحية سيكون دافعا كبيرا لهم لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين من أجل محاولة التأهل للدور الثاني.

وأضاف أن الخسارة السابقة أمام أوغندا في الجولة الأولى ستكون دافع لنا من أجل المحاربة والفوز أمام جنوب السودان في مباراة الغد.

وأشار المدير الفني لمنتخب أفريقيا الوسطى إلى أنه سيفعل كل ما في وسعه بالملعب أمام جنوب السودان، من أجل شعبنا وجماهيرنا ومن أجل أنفسنا قبل كل شيء.

وأوضح أنه قد عالج الأخطاء التي وقع بها في اللقاء الماضي، وهم جاهزون تمامًا لمباراة الغد بعد النجاح في دراسة الخصم بشكل جيد.

وأنهى حديثه قائلاً: إن الأطفال في أفريقيا الوسطى يعشقون كرة القدم، الكرة تجري في عروق هذا الشعب وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل إسعادهم.

ومن جانبه أكد نوح أتو زاندانجا لاعب منتخب أفريقيا الوسطى للشباب تحت 20 عام أن فريقه لم يأتِ إلى الأراضي المصرية من أجل التمثيل المشرف، بل يطمحوا الوصول إلى أبعد مدى خلال تلك النسخة من كأس أمم أفريقيا للشباب.

وقال «زاندانجا» خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: إنه بالرغم من الجهد الذي بذلناه في لقاء أوغندا الماضي، تدربنا بشكل جيد وفعلنا كل شيء لكن في النهاية تلقينا هزيمة.

وأضاف أنه تم إغلاق صفحة لقاء أوغندا، وسنحاول أن نحقق الفوز أمام جنوب السودان غدًا للحفاظ على آمالنا في التأهل للدور الثاني.

وأوضح أنه وزملاءه "رجال" ولم يأتوا الى هنا من أجل التمثيل المشرف، وهدفنا الوصول إلى أبعد مدى في هذه النسخة من كأس أفريقيا ورفع اسم أفريقيا الوسطى عاليًا.

ويطمح شباب افريقيا الوسطى في تحقيق الفوز خلال مباراتهم أمام جنوب السودان المقرر إقامتها في الرابعة من عصر الغد على ستاد الاسماعيلية، وتجنب تلقي الخسارة الثانية على التوالي والتي سوف تعني توديع البطولة عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق في مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب الأوغندي بهدفين مقابل هدف.