شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تمزق عضلات البطن.. الإسماعيلى يجهز صالح جمعة لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلى برنامج لتجهيز صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لمواجهة فيوتشر المقرر لها الخامسة مساء الجمعة 3 مارس المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري

ويعانى صالح جمعة من تمزق في عضلات البطن عقب انتظامه في التدريبات الجماعية للدراويش بعد تنفيذه برنامج بدنى برفقة طارق الباروكى مخطط الاحمال لإستعادة فورمته الفنية والبدنية استعداداً للدور الثانى من الدوري.

في سياق أخر، أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي، أن إدارة القلعة الصفراء أبلغت محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، بأنها ستصدر قرارا برحيل الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.

وتعادل الإسماعيلي على ملعبه مع غزل المحلة بنتيجة (1-1)، مساء الثلاثاء، في الجولة ال19 للدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو إنه يترك الحرية الكاملة لمجلس الإسماعيلي من أجل اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة النادي موضحا أنه فوجئ بمكالمة من عبد المنصف يخبره فيها بتواصل إدارة النادي معه منذ قليل بأن هناك قرارا تم اتخاذه برحيله (ميدو).

وأضاف: "كان من الأفضل أن يبلغني مجلس الإسماعيلي، ويتواصل معي مباشرة ولكن لن أتحدث في مثل هذه الأمور لأنني في النهاية أحب جماهير الإسماعيلي، والنادي ليس بحاجة للمزيد من الأزمات".

وتابع: "كنت أتمنى استكمال رحلتي مع الإسماعيلي ومازلنا في وسط المعركة وثقتي كاملة في أن الفريق قادر على البقاء بالدوري".

ووجه ميدو رسالة لجماهير الإسماعيلي مؤكدا أنه محب للدراويش وعمل من أجل مصلحة الفريق منذ اللحظة الأولى، مضيفا: "لكن يبدو أن هناك قرارا مسبقا برحيلي".