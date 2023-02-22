شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بكأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية بحضور أبطال العالم والأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات (فردي وفرق) خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.

وتشهد بطولة الفردي للسيدات مشاركة 166 لاعبة وتتواجد أول 16 لاعبة في التصنيف الدولي بالبطولة ماعدا المصنفة السادسة عالميًا الإيطالية "أريانا إريجو" والتي تتغيب عن المشاركة بسبب ظروف خاصة بها.

وتشارك في البطولة المصنفة الأولى عالميًا وصاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو، الأمريكية "لي كيفر".

بالإضافة إلى المصنفة الثانية عالميًا وصاحبة ذهبية بطولة العالم بالقاهرة العام الماضي الفرنسية "يسورا تيبوس" والإيطالية المصنفة الثالثة عالميًا صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو "أليس فولبي".

وعلى صعيد الرجال ضمت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة 202 لاعبًا ، وتشهد البطولة تواجد أول 30 لاعب في التصنيف الدولي.

ومن ابرز المشاركين في البطولة المصنف الأول عالميًا وصاحب فضية بطولة العالم 2022 بالقاهرة الإيطالي "ماريني توماسو"، والإيطالي "أليسيو فاكوني" المصنف الثاني عالميًا والحاصل على 15 ميدالية متنوعة بكؤوس عالم مختلفة.

كما يشارك الإيطالي "دانيال جاروزو" المصنف الثالث عالميًا وصاحب فضية أولمبياد طوكيو.

وتضم قائمة المنتخب المصري أحد أبرز المشاركين وهو"علاء أبو القاسم" المصنف الرابع عالميًا وصاحب فضية أولمبياد لندن 2012 وبرونزية كأس العالم باليابان شهر نوفمبر الماضي".

وعلى صعيد الفرق تشهد البطولة مشاركة 25 دولة في منافسات الرجال و22 دولة على صعيد السيدات، ويتواجد أول 10 دول في التصنيف الدولي للسيدات والرجال من ضمنهم إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وهونج كونج.