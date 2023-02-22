شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو: المعرض الرياضى يؤكد أن مصر أرض خصبة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي فى أحد المعارض الرياضية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والمقام خلال الفترة من 22 فبراير الجاري حتي 26 من الشهر نفسه، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ويقام المعرض، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويعتبر الحدث الرياضي الأكبر والأهم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وبمشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات المهتمة بالاستثمار الرياضي من القطاعين العام والخاص بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد المعارض الرياضية صباح اليوم الأربعاء، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وأكد مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، أن مشاركة الاتحاد في المؤتمر تأتي لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها عرض حجم التطور الذي يشهده الجودو المصري خلال الفترة الأخيرة، وتسليط الضوء على نجاحات المنتخبات واللاعبين.

وأضاف مرزوق، أن المؤتمر يقوم بالأساس على فكرة الجمع بين المؤسسات المهتمة بالاستثمار الرياضي في مكان واحد، وخلق حالة من التعاون الهدف منها دفع الرياضة المصرية إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

وتابع: "هناك مؤسسات عديدة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص تهتم بالعمل في المجال الرياضي، والرياضة المصرية أصبحت أرض خصبة للاستثمار، وشاهدنا مؤخرا كيف أثر ذلك على نتائج المنتخبات القومية واللاعبين المصريين في المحافل الدولية على مستوى الرياضات الجماعية والفردية".