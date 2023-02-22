شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: ممارسة الرياضة تظهر تأثيرها على صحة الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن ممارسة الرياضة تظهر تأثيرها على صحة الإنسان عامة والرياضيين خاصة، حيث نجد أن أى رياضى يتحدث بشغف عن الرياضة منضبطا مجتمعيا وتفاعله العقلى منضبط، وصحته تجعله منضبط فى أداء الجسد.

وأضاف وزير الصحة فى كلمته بافتتاح معرض سبورتس إكسبو أن الأبحاث تؤكد أن 35% من أمراض القلب والجهاز العصبى يتم تحسينها من ممارسة الرياضة، ونسب الإصابة بالسرطان والأورام تتحسن بالرياضة أيضا.

وتابع خالد عبد الغفار أن ممارسة الرياضة وإفراز هرمونات الصحة النفسية تجنب أمراض التوتر النفسى أيضا.

شهد افتتاح معرض سبورتس إكسبو الذى يقام بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عرض فيديو تسجيلى عن إنجازات الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، مع عرض صورا للأبطال فى مختلف الرياضات مثل الكاراتيه والاثقال والتايكوندو، وغيرها من الرياضات.

ولأول مرة يقام فى أفريقيا والشرق الأوسط، تنطلق فعاليات "سبورتس إكسبو" كأكبر مؤتمر معرض رياضى متخصص يحظى برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة "اكسر رقمك".































