شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يستعرض برنامج استعداد المنتخب الأوليمبى للقاء زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرازيلي ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم اجتماعا تحضيرا مع كل أفراد جهازه المعاون بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر استعدادا للقاء زامبيا فى التصفيات الأولمبية.





وتقرر إقامة مباراتي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع نظيره الزامبي يومي 22 مارس باستاد الدفاع الجوى الساعة السادسة مساء و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا الساعة السادسة أيضا بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب ، وهى البطولة المجمعة التى يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

استعرض ميكالى خلال الجلسة التقرير الذى جهزه محمود حرب المدير الإدارى عن المواعيد المقترحة لإقامة معسكر قبل المواجهة الأولى فى القاهرة ثم السفر إلى زامبيا واطمأن ميكالى على إجراءات السفر إلى زامبيا وملاعب التدريب والإقامة هناك.

كما استمع ميكالى إلى رؤية معاونيه حول الأسماء المقترح انضمامهم إلى قائمة المباراة بما فيهم بعض الوجوه الجديدة الذين ظهروا بمستوى طيب مع انديتهم بالدورى الممتاز.

ويضم جهاز المنتخب الأوليمبي كلا من : ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب للحراس وليونياردو مخطط احمال وجواو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الإداري وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدرى أخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم وعمر سلمان الإدارى واحمد محمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان ومحمد عيد للمهمات .