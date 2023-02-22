شكرا لقرائتكم خبر عن توماس باخ: المعرض الرياضى منصة ممتازة للترويج للرياضة كصناعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ، فى فعاليات مؤتمر أحد المعارض الرياضية ، الحدث الأهم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى يتم تنظيمه لأول مرة فى مصر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذى يهدف لوضع مصر على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية.

وخلال كلمته المسجلة التى تم بثها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، قدم رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية تهانيه لجميع منظمى المؤتمر، قائلا: إن الحدث منصة ممتازة للترويج للرياضة كصناعة فى مصر، وأضاف أن مصر لديها شغف كبير بالرياضة، وأثبتت نفسها كمضيف ممتاز لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، من كرة اليد إلى كرة القدم، ومن المبارزة إلى ركوب الدراجات وغيرها الكثير، مؤكدا أن مصر أظهرت مرارا وتكرارا أنها تعرف كيف تستضيف مسابقات رياضية عالمية المستوى.

وأشار إلى أن بناء المدينة الأولمبية بالقرب من القاهرة هو أحدث مثال على طموح مصر لوضعها على خريطة عالم الرياضة، وأوضح أن سبورتس إكسبو 2023، يقام بعد فترة وجيزة من تسجيل الرياضيين المصريين ليس فقط رقما قياسيا أولمبيا واحدا، لكن رقمين أولمبيين جديدين، كما فاز أكبر فريق مصري يتنافس في الألعاب الأولمبية بأكبر عدد من الميداليات على الإطلاق في الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، لافتا إلى أنه لكل هذه الأسباب تتمتع الرياضة المصرية بسمعة ممتازة في جميع أنحاء العالم اليوم.

وأعرب عن تهنئته لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على جهوده القيادية وإنجازاته الرياضية، موجها في الوقت نفسه، التهنئة للجنة الأولمبية المصرية ورئيسها السيد هشام عتب على جعل مصر عضوا قيما فى المجتمع الأولمبى، وأكد أن اللجنة الأولمبية الدولية ترحب ترحيبا حارا باهتمام مصر باستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية وتتمنى لهم كل التوفيق بروح أولمبية من الطموح والثقة، متمنيا نجاح مؤتمر سبورتس إكسبو 2023 فى الوصول لغايته.

وقال: إن المعرض انطلق بمشاركة قوية من كل الجهات والمؤسسات ذات الصلة المهتمة بالاستثمار الرياضي من القطاعين العام والخاص بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، وتتضمن فعاليات الحدث عددا كبيرا من الجلسات النقاشية وورش العمل بمشاركة خبراء ومتخصصين محليين ودوليين في الاستثمار الرياضي بما يعزز جهود مصر واستعداداتها لاستضافة كأس العالم 2030 ودورة الألعاب الأولمبية 2036، وتستمر فعاليات المعرض حتى السبت 25 فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش عدداً من الملفات المهمة ذات الصلة والدور الفعال في تعزيز الاستثمار الرياضي بمصر، مثل الأساليب المبتكرة في صناعة التدريب الرياضي، ودور السياحة الرياضية في تنشيط السياحة، ومستقبل الإعلام الرياضي، وأهم ملامح ومميزات ملاعب المستقبل في ضوء التحول الرقمي، ودور الرياضة في مكافحة تغير المناخ، والاتجاهات الحديثة في التسويق الرياضي، والاستراتيجيات الجديدة خلال العام الحالي في ضوء ثورة المعلومات والاتصالات، وكذلك تأثير الإعلام الاجتماعي والرقمي على الرياضة.