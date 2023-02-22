شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز رسوم قيد صفقاته الجديدة بعد قرار لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولي نادي الزمالك الرسوم المالية الخاصة بقيد صفقاته الشتوية الثلاثة أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة، من أجل سدادها لاتحاد الكرة من أجل قيدهم بشكل رسمي في قائمة الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يسدد مسئولى الزمالك رسوم قيد الصفقات الجديدة وتسلم بعدها الكارنيهات الخاصة بلاعبيه، حتي يحق لهم المشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة وان اتحاد الكرة سبق وادخل اللاعبين علي السيستم دون ان يؤكد قيدهم بسبب عدم سداد الزمالك المبالغ المطلوبة "كاش".

واوصت لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بقيد صفقات الزمالك الشتوية، وأوضح الشوريجى، أن لجنة التظلمات ألزمت اتحاد الكرة بإتمام إجراءات قيد لاعبى الزمالك الجدد الذين تعاقد معهم النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد تعليق قيدهم بسبب عدم تسديد المستحقات المالية المتأخرة على الزمالك.

وشدد رئيس لجنة التظلمات أنه أبلغ مسئولى الجبلاية بأن إتمام إجراءات قيد صفقات الزمالك الشتوية مرهون بسداد النادى اليوم، قيمة رسوم قيد اللاعبين الجدد إلى اتحاد الكرة سواء نقدا أو بشيك مقبول الدفع.