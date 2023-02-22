شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: المعرض الرياضى شرف كبير ووالدى كان أكبر سند ليا فى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد حسن كوكا المحترف فى صفوف ألانيا سبور التركى فخره بإقامة أحد المعارض الرياضية بمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال كوكا، خلال مؤتمر انطلاق المعرض، إن رحلة الاحتراف ليست سهلة، لكن تحتاج إلى جهد، متذكرا والده باكيا على مسرح المؤتمر ليؤكد أن والده هو من ساعده على استكمال مسيرة احترافه بعد تعرضه لحريق منزله من قبل ورغبته فى العودة إلى بلاده.

ومن المقرر أن يتم تكريم كل من محمد الننى لاعب المنتخب والمحترف فى الأرسنال الإنجليزى، وحسن شحاتة، وأحمد حسن، وحازم إمام، وكمال درويش، ومحمد رشوان، وسيف زاهر.

ولأول مرة يقام فى أفريقيا والشرق الأوسط، تنطلق فعاليات أحد المعارض الرياضية كأكبر مؤتمر معرض رياضى متخصص يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة "اكسر رقمك".