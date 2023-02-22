شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمود حسنى الفتى الذهبى فى عالم الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود حسنى، لاعب رفع الأثقال، فى خطف الأنظار فى عالم اللعبة وهو فى سن صغيرة، فى ظل تتويجه عام 2022 الماضى بالميدالية الذهبية فى منافسات الخطف لوزن 89 كجم ببطولة العالم للشباب فى المكسيك.

ولد محمود حسنى فى شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية عام 2005، وهو أحد لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى وشارك فى أول بطولة دولية ببطولة العالم للشباب، والتى أقيمت فى اليونان مايو الماضى، وخاض منافستها فى وزن 81 كجم، ورغم تواجده في المركز الخامس مع نهاية مسابقة الخطف وبفارق 8 كيلو جرام عن صاحب الذهبية، إلا أن شخصية البطل التي يتمتع بها ظهرت في منافسات الرفع والنطر.

وبدأ ممارسة اللعبة بنادى الكهرباء منذ 5 سنوات قبل أن ينتقل بعدها بسنتين إلى المشروع القومى، لاسيما أن لديه إصرار وعزيمة لحصد المزيد من الميداليات فى مسيرته بالبطولات، خاصة فى ظل وقوفه على منصات التتويج العالمية وهو فى سن صغيرة.

ويتطلع حسنى للوصول إلى منصة التتويج الأولمبية على غرار بطل اللعبة محمد إيهاب الذى أعلن الاعتزال مؤخرا.

وأشار حسنى مسبقا إلى أن ارتداء النظارة النظر لم يسبب له أى عائق فى البطولات منذ بدء مشواره فى رفع الأثقال ويمارس البطولات بشكل طبيعى دون أى اعتراض من قبل المسئولين.