شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: مصر حققت عدة بطولات الفترة الأخيرة و"لازم تحلم علشان توصل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني السابق، أنه تم تنظيم بطولات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وتم تحقيق نجاحات كثيرة ايضًا، وأن هناك طموح وأن كل شئ يحتاج لحلم من أجل الوصول له، معلقًا :" لازم تحلم من أجل أن تصل".

وأضاف حسن ، خلال كلمته بـ افتتاح معرض سبورتس إكسبو 2023، أنه كان يحلم أن يصبح لاعب كرة، وبعد ذلك حلم باللعب بالمنتخب الوطني، وبعد ذلك حلم بـ تحقيق بطولات مع المنتخب الوطني، وبعد ذلك حلم بأن يكون أكثر لاعب شارك مع منتخب مصر، وطالب من الجميع بـ :"احلم وصدق حلمك من أجل الوصول لما تريده من إنجازات و بطولات".