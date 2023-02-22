شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: المعرض الرياضى يعكس اهتمام الرئيس السيسى بالرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن المعرض الرياضى ترجع أهميته فى أنه انعكاس لمدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنظومة الرياضية بكل مفرداتها وشتى متطلباتها.

وأضاف صبحى، خلال كلمته فى افتتاح أحد المعارض الرياضية: إن هذا الاهتمام ظهر فى ما شهدته البنية الرياضية من تطور غير مسبوق، والتنوع والتكامل فى جودة الاستادات والصالات والمدن الرياضية والأندية والملاعب فضلا عن الطفرة فى منظومتى المنشطات والطب الرياضى.

وأشار وزير الرياضة إلى أن المعرض يشارك فيه مختلف الاتحادات الرياضية والكيانات الاقتصادية والمستلزمات الرياضية فى سابقة هى الأولى من نوعها.

وشهد افتتاح أحد المعارض الرياضية الذى يقام غدا بمركز المنارة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عرض فيديو تسجيلى عن إنجازات الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، مع عرض صورا للأبطال فى مختلف الرياضات مثل الكاراتيه والاثقال والتايكوندو، وغيرها من الرياضات.

ومن المقرر أن يتم تكريم كل من محمد الننى لاعب المنتخب والمحترف فى الأرسنال الإنجليزى، وحسن شحاتة، وأحمد حسن، وحازم إمام، وكمال درويش، ومحمد رشوان، وسيف زاهر.

تنطلق فعاليات أحد المعارض الرياضية كأكبر مؤتمر معرض رياضى متخصص يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة "اكسر رقمك".











































































































