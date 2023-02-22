شريف عثمان يوجه رسالة للرئيس السيسى: كمل وإحنا معاك واكسر رقمك

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القاهرة - سامية سيد - وجه شريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح معرض سبورتس إكسبو، الذى يقام بقاعة المنارة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال شريف عثمان: إن هناك الكثير من الأبطال البارالمبين كانوا يتمنون التواجد فى المؤتمر، لكنهم أرسلوا رسالة معى لنوصلها لكم وهى أن هناك شخصا آخر حقق الكثير وأكثر مما حققنا كأبطال وأرقام قياسية، ليرى مصر "أد الدنيا" ونحن نقول له كمل واكسر رقمك لترى مصر كما تتمنى "أد الدنيا" وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتوجه عثمان بالشكر إلى اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام مصطفى على الدعم الدائم للأبطال البارالمبين الذين يعدون بتحقيق بطولات اكثر لرفع اسم مصر وسط العالم.

وشهد افتتاح معرض سبورتس إكسبو الذى يقام بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عرض فيديو تسجيلى عن إنجازات الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، مع عرض صور للأبطال فى مختلف الرياضات مثل الكاراتيه والاثقال والتايكوندو، وغيرها من الرياضات.

ولأول مرة يقام فى إفريقيا والشرق الأوسط، تنطلق فعاليات "سبورتس إكسبو" كأكبر مؤتمر معرض رياضى متخصص يحظى برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة "اكسر رقمك".