شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى: أشكر الرئيس السيسى وفخور بإقامة المعرض الرياضى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد الننى لاعب المنتخب والمحترف فى أرسنال الإنجليزى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أحد المعارض الرياضية الذى يقام بقاعة المنارة.

وقال الننى: "أشكر الرئيس السيسى على الجهد الذى يبذله لمصر ككل وللرياضة خاصة، وكذلك رئيس الوزراء وحضور الدكتور أشرف صبحى".

وأشار الننى إلى أنه فخور بإقامة المعرض فى مصر وإفادة الشباب، لأن مصر وشبابها يستحقون الدعم وأن يكونوا فى أفضل مكان فى العالم، ومن 7 سنين فى أرسنال فأنا أقدم لاعب فى أرسنال شىء يجعلنى فخور بنفسى وتسعدني.

واختتم حديثه: "أنا صدقت حلمى، من عيلة بسيطة من المحلة اتولدت فى مكان بسيط، وفخور لما وصلت له، فالحمد لله على التعب والجهد أبى وأمى رحمها الله بجانب توفيق الله، وتعبت حتى وصلت ومكمل فى الحلم".

وشهد افتتاح أحد المعارض الرياضية الذى يقام بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عرض فيديو تسجيلى عن إنجازات الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، مع عرض صورا للأبطال فى مختلف الرياضات مثل الكاراتيه والاثقال والتايكوندو، وغيرها من الرياضات.

ولأول مرة يقام فى أفريقيا والشرق الأوسط، تنطلق فعاليات "سبورتس إكسبو" كأكبر مؤتمر معرض رياضى متخصص يحظى برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة "اكسر رقمك".