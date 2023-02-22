«سيدفع النادي الغرامة بالكامل لإتمام التعاقد» .. عرض ضخم لنجم الأهلي محمود كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وجود مفاوضات من جانب فريق كبير بالدوري الإماراتي مع محمود عبدالمنعم كهربا لضمه بالصيف المقبل.

وأكد أيضًا أمير هشام خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه “+90” حيث قال: “هناك أحد الأندية الإماراتية تواصلت بالفعل مع محمود عبدالمنعم كهربا للتعاقد معه في الصيف المقبل”.

وواصل: “الأهلي على علم بتلك المفاوضات، وهناك تقدير كبير من النادي للاعب، ولكن حتى الآن الاتفاق لم يتم ومن الوارد أن تفشل في النهاية”.

ووفقًا للتقارير الصادرة من داخل القلعة الحمراء بشأن إمكانية رحيل كهربا بالصيف المقبل، في ظل تحمل الفريق الإماراتي غرامة كهربا بالكامل لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

فإن التقارير تؤكد أن هناك رفض مبدأي من جانب الإدارة الحمراء برحيل كهربا لأي فريق خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها رفقة الأحمر..

وأتمت التقارير، أن الأهلي متمسك باستمرار كهربا داخل الفريق وعدم رحيله في ظل اعتماد السويسري مارسيل كولر عليه بالتشكيل الأساسي.