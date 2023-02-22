قبل لقاء صن داونز .. إصابة نجم الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن موقف الإصابات داخل الفريق قبل مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن محمد الضاوي كريستو، نجم الفريق المنضم حديثا، أصيب في العضلة الأمامية وسيغيب عن المشاركة مع الأهلي أمام صن داونز.

وقال شوبير إن كريستو أصيب أثناء مشاركته مع منتخب الجزائر للشباب.

وأضاف أن عمرو السولية أصبح جاهزا للمشاركة، ويشارك قي مران الفريق الجماعي.

وأوضح أن مصطفى شوبير أيضا أصبح جاهزا ومستعدا للمشاركة مع الأهلي.

أما عن محمود عبد المنعم كهربا، فأكد شوبير أنه أصيب إصابة بسيطة أمس، الثلاثاء، خلال مباراة الفريق أمام أسوان، ولكنه يشارك في مران الفريق الجماعي ومستعد لمواجهة صن داونز.