شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يغيب عن دكة الإسماعيلى فى مباراة فيوتشر بسبب الطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى عن متابعة مباراة فريقه أمام فيوتشر المقرر لها الخامسة مساء الجمعة 3 مارس المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى، بسبب الإيقاف، على أن يتابع اللقاء من المدرجات تنفيذاً للعقوبة.

وتعرض محمد عبد المنصف للطرد فى مباراة غزل المحلة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

وشهدت مباراة الإسماعيلى والمحلة 3 حالات طرد من نصيب إيهاب سمير لاعب غزل المحلة (45+3)، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الإسماعيلى وعبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة فى الشوط الثانى.

وشهد اللقاء جدلا تحكيميا بعد اعتراض لاعبى المحلة على واقعة طرد إيهاب سمير، بجانب المطالبة بالحصول على ضربة جزاء إثر سقوط أحمد الشيخ فى منطقة جزاء الإسماعيلى.

واعترض المحلة أيضا على قرار احتساب هدف عماد حمدى بداعٍ وجود خطأ ضد حارس المحلة.

وتقدم الدراويش بهدف لعماد حمدي في الدقيقة 56، قبل أن يدرك زعيم الفلاحين التعادل بهدف (90+6) عن طريق البديل عبد الرحمن عاطف.

ورفع الإسماعيلي رصيده بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو" إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر كما ارتفع الغزل بقيادة مديره الفني عبد الباقي جمال عدد نقاطه إلى 27 نقطة في المركز السابع.