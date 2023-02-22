شكرا لقرائتكم خبر عن زروان يضع برنامجاً تأهيلياً خاصاً لمحمود علاء فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لـ محمود علاء مدافع سيد البلد لسرعة تجهيزه للعودة إلى مباريات الفريق بعد إصابة مزق الخلفية التى تعرض لها خلال اليومين الماضيين.

وخضع محمود علاء للأشعة عقب تعرضه للإصابة فى مباراة الداخلية بالجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، وخروجه من المباراة متأثر بالإصابة، حيث أثبتت إصابته بمزق فى الخلفيه يحتاج لفتره علاج لا تقل عن أسبوعين.

وقال عمرو الأشلم، مدير الملف الطبى للاتحاد السكندرى، إن التأهيل سيبدأ فورا مع اللاعب رغم حصول اللاعبين على راحة سلبية 48 ساعة، حيث يعتبر محمود علاء من العناصر الأساسية بالفريق ويعتمد عليه فى النواحى الدفاعية بالإضافة انه يقوم بالمهام الهجومية وقادر على إحراز الاهداف.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على نظيره الداخلية فى الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وتقدم محمود علاء للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 25، وتعادل كريستوفر جون للداخلية فى الدقيقة 69، ويحرز أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 97.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات.