شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتس إكسبو 2023 يكرم عشرة من الأبطال الأولمبيين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مؤتمر سبورتس إكسبو 2023، تكريم مجموعة من الأبطال الأولمبيين المصريين تضم 10 لاعبين من رياضات المختلفة، تتويجاً لتاريخهم الحافل بالبطولات العالمية، التى رفعوا من خلالها اسم مصر عالياً فى المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات المؤتمر، والذي انطلق فى اليوم فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنظيم شركة دلتا كونكس، الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

تم تكريم أبطال مصر الرياضيين ضمن فعاليات اليوم الأول للحدث الرياضي الأكبر والأهم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور نخبة من المسئولين وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة محلياً وإقليمياً وعالمياً منهم: سيف عيسى، جيانا فاروق، أحمد الجندى، فاطمة عمر، شريف عثمان، راحاب أحمد، سارة سمير ، هنا جودة، علاء أبو القاسم، سلمى على.

وأعرب حازم حمادة حازم حمادة رئيس مجلس إدارة شركة كونكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية عن فخره بأبطال مصر الرياضيين، مؤكداً أن تكريمهم ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض سبورتس إكسبو 2023 يأتي تعبيراً عن تقديرنا لما حققوه من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية، وتأكيداً على كونهم نماذج تحتذى في الإصرار والمثابرة والنجاح وكسر الأرقام، وهو ما يأتي تماشياً مع مبادرة "إكسر رقمك" التي يتبناها المؤتمر والمعرض لدعم وتشجيع ممارسة الرياضة.

ضمت قائمة الأبطال المكرمين، هنا جوده المصنفة الأولى على العالم في تنس الطاولة، وجيانا فاروق بطلة العالم والأولمبياد للكاراتيه، وسارة سمير بطلة العالم والأولمبياد رفع الاثقال، وسيف عيسى المصنف الأول علي العالم وبطل الأولمبياد في التايكوندو، وفاطمة عمر بطلة العالم والأولمبياد في رياضة رفع الأثقال البارالمبي ، ورحاب احمد بطلة العالم والألمبياد رفع أثقال بارالمبي ، وشريف عثمان بطل العالم والأولمبياد رفع أثقال بارالمبي، وأحمد الجندي بطل العالم والألمبياد في الخماسي الحديث ،وسلمى علي بطلة اولمبياد في الباراتايكوندو، وعلاء أبوالقاسم بطل العالم والأولمبياد في السلاح.

جدير بالذكر أن فعاليات مؤتمر ومعرض "Sports Expo Egypt 2023" تستمر حتى 25 فبراير الجاري بمشاركة عربية وإفريقية. ويضم الحدث العديد من الفعاليات الرياضية والمسابقات المختلفة خلال أيام المعرض، إلى جانب مجالات عديدة تتنوع ما بين عرض الأجهزة الرياضية المختلفة، ومستلزمات الملاعب بأنواعها، والمكملات الغذائية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادي والأكاديميات الرياضية وغيرها.