شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو فى مؤتمر سبورتس إكسبو: شعرت بتطوير الرياضة المصرية فى جميع التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا على إلقاء كلمة تسجيلية فى مؤتمر سبورتس إكسبو تحدث خلالها على الرياضة المصرية.

وقال إنفانتينو، خلال كلمته، إنه شعر بتطوير الرياضة المصرية فى كل التخصصات منذ حضوره افتتاح المقر الجديد لاتحاد كرة القدم بالسادس من أكتوبر.

واعتذر إنفانتيتو عن عدم حضوره لمؤتمر انطلاق معرض سبورتس إكسبو فى القاهرة، مشيدا بدور اتحاد الكرة فى تطوير الرياضة بمصر.

وشهد افتتاح معرض سبورتس إكسبو الذى يقام بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عرض فيديو تسجيلى عن إنجازات الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، مع عرض صورا للأبطال فى مختلف الرياضات مثل الكاراتيه والاثقال والتايكوندو، وغيرها من الرياضات.

ومن المقرر أن يتم تكريم كل من محمد الننى لاعب المنتخب والمحترف فى الأرسنال الإنجليزى، وحسن شحاتة، وأحمد حسن، وحازم إمام، وكمال درويش، ومحمد رشوان، وسيف زاهر.

ولأول مرة يقام فى أفريقيا والشرق الأوسط تنطلق فعاليات "سبورتس إكسبو" كأكبر مؤتمر معرض رياضى متخصص يحظى برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة "اكسر رقمك".































