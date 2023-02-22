شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيديو تسجيلى عن إنجازات الرياضة فى افتتاح معرض سبورتس إكسبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد افتتاح معرض سبورتس اكسبو، الذى يقام اليوم بمركز المنارة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عرض فيديو تسجيلى عن إنجازات الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، مع عرض صور للأبطال فى مختلف الرياضات مثل الكاراتيه والأثقال والتايكوندو، وغيرها من الرياضات.

ومن المقرر أن يتم تكريم كل من محمد الننى لاعب المنتخب والمحترف فى الأرسنال الإنجليزى، وحسن شحاتة، وأحمد حسن، وحازم إمام، وكمال درويش، ومحمد رشوان، وسيف زاهر.

ولأول مرة يقام فى أفريقيا والشرق الأوسط، تنطلق فعاليات "سبورتس إكسبو" كأكبر مؤتمر معرض رياضى متخصص يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة "اكسر رقمك".















































































































